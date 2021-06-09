繼布斯基斯周日確診新冠肺炎後，另一名西班牙國腳迪亞高洛蘭迪周二亦證實「中招」。西班牙足總主席魯比亞里斯預計，陣中將會陸續出現更多染疫個案。

西班牙下周一便會在歐國盃決賽周首輪分組賽出戰瑞典，但賽前卻接連出現球員感疫個案。隊長布斯基斯周日確診感染新冠肺炎後，西班牙大軍被迫留在馬德里外圍的訓練基地進行隔離及單獨操練。狂牛兵團急急徵召了六名球員，進入「平衡泡泡訓練營」備戰，而該隊周二對立陶宛的友誼賽，亦要改派U21代表隊出戰，而一班小將亦不負所託，以4:0大勝對手。不過該隊同日宣佈，效力列斯聯的後衞迪亞高洛蘭迪，亦在檢測中被驗出對新冠病毒呈陽性反應。

西班牙足總主席魯比亞里斯表示，隊中確診個案可能會進一步增加。「我們有一個陽性個案，並有機會出現更多人確診，而這情況很可能會發生。」他說。魯比亞里斯又透露，部份U21球員將會留在馬德里，加入「平衡泡泡」備戰，以防萬一。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波