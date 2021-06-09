巴西周二於世盃外圍賽擊敗巴拉圭後，球員發出抨擊南美足協在最後一刻決定將美洲國家盃改由該國舉辦的聲明，但同時又表示他們不會拒絕國家的徵召。

南美足協突然在美洲盃舉辦前兩周，宣佈由巴西接手，取代國內爆發反政府示威的哥倫比亞及確診新冠肺炎人數增長的阿根廷舉行這次美洲盃，導致國內外都充斥不少反對聲音，有巴西參議員甚至認為球隊應聯合杯葛這項盃賽，帶頭退出。

不過，巴西球員在周二世盃外比賽後發出一篇網上聲明，只表達了對南美足協的處事手法不滿意，但就表明他們不會拒絕替國家隊效勞：「出於不同原因，不論是基於人道主義或職業操守上，我們都不滿意南美足協處理美洲盃的方式。所有最近反映出來的事實，都令我們相信整個舉辦美洲盃的過程，準備並不充足。我們反對美洲盃的組織過程，但永遠不會對代表巴西比賽說不。」

他們又補充，不想自己的反對聲音被利用成政治工具，還表示他們從未考慮過抵制美洲盃。

巴西總統博爾索納羅早前為舉辦賽事開綠燈，這決定出人意料，因為該國已有47.6萬人死於新冠肺炎，疫情比阿根廷更嚴重。賽事會在今月13日上演，身處B組的巴西會在揭幕戰迎擊委內瑞拉，決賽則會在7月10日舉行。

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