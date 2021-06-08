法國官方電視台最近上載球員乘航班出發備戰的片段，當中基沙文在飛機上玩足球遊戲FM（足球經理），笑說自己花了1.34億歐元將基利安麥巴比簽入他所控制的那支英超球隊紐卡素。

基沙文在機上用laptop玩FM，然後向身旁的國家隊兼球會巴塞隆拿隊友奧士文尼迪比利吹噓，自己控制的紐卡素在2027年剛完成5冠王壯舉，贏下英超、歐聯、英足盃、歐洲超級盃及社區盾5項錦標。他隨後告訴了坐在機艙另一排座位的麥巴比，自己花了1.34億歐元將他簽入這支英格蘭東北部球隊。

麥巴比聽到基沙文這樣說後，還驚訝地回了一句：「紐卡素？」然後他這樣說：「那裏不是太暖和，不是嗎？」看來這位前鋒要轉會，最關心的應是氣候問題。

當然，以麥巴比現時的身價，紐卡素不可能簽入他，但他下季還會否留效巴黎聖日耳門（PSG），則是未知數。國家隊教練迪甘斯就不擔心麥巴比會因此分心，影響在歐國盃的表現：「麥巴比很清晰自己在國家隊內，也知道為何可以來到這裏。外面的事情，他會作出決定，但這一刻，他與PSG還有合約在身，我不知道之後會如何，但不管怎樣，他都很平靜，只專注國家隊的事情。」

與麥巴比扯上關係的豪門甚多，包括皇家馬德里及利物浦，都對此子有興趣。

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