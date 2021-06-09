曾執教拿玻里、車路士及祖雲達斯的「煙鏟」教頭沙利，有指周三稍後時間會接過意甲球會拉素的教鞭，雙方會簽約兩年。

帶領拉素5個球季的施蒙尼恩沙基，在上季意甲收爐一星期後離任，上周也證實會代替干地接掌今季意甲盟主國際米蘭。至於拉素周三就在官方Twitter發放了沙利加盟的暗示，一共出了三則帖子，都有一支煙的emoji，而沙利生平愛吸煙，過去接受訪問自稱一日最高峯可多達70支，出這個emoji幾乎已代表了沙利。

至於最後一個post更加入了銀行及球會長袖運動套裝等的合成拼圖，而沙利在未成為職業教練前，正是一間銀行的員工，平時在場邊執教，又喜歡以運動套裝示人，種種跡象都已反映下季新教練就是這位前車仔領隊。

2019/20球季意甲完結後，沙利就被祖記炒魷，賦閒在家一年沒有工作。在未與拉素達成共識前，有傳英超的熱刺與愛華頓也對這位煙鏟教頭有興趣，如今選擇了這間首都球會，有指合約期會去到2023年，而且簽紙費高達330萬歐元（約3,100萬港元）。

在拉素預告沙利即將接手前，前球會中堅尼斯達就認為是向死敵羅馬的最好回應，後者上個月對外宣佈聘請摩連奴為主帥：「施蒙尼恩沙基離開後，球隊出現了一個空缺，但現在找來沙利，而羅馬就是摩連奴，我相信會這就是拉素向死敵作出的回應。」

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