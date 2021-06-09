NBA季後賽西岸次圈，今季常規賽一哥爵士與險勝小馬晉級的快艇展開次圈爭逐。雖然主場的爵士今仗上半場一直落後，但下半場因快艇體力明顯下滑命中率急降，加上主將米曹（Donovan Mitchell）大發神威半場狂轟32分，全場貢獻45分下助爵士後上以112:109反勝快艇先拔頭籌。

今仗爵士有控衞干尼（Mike Conley）受傷缺陣影響發揮，加上上半場快艇的外投發揮極為出色，近期重回輪換陣容的簡拿特（Luke Kennard）及列治積遜（Reggie Jackson）外投手感出色，成功分擔尼納特（Kawhi Leonard）的進攻責任，快艇單單上半場已經射入11記三分球，命中率逾四成，亦令球隊完半場領先13分。

但第三節再戰米曹甫開波就連入10分，相反快艇的表現明顯回落，加上受制於爵士的防守，完第三節全隊只入19分，爵士完成三節就追至79:79平手。第四節米曹繼續火力全開，同樣攻入16分，一度助主隊拉開至最遠10分。不過尾段快艇負隅頑抗，尚餘38.4秒時保羅佐治射入（Paul George）三分追至僅落後三分。快艇的最後一擊，上仗攻入7個三分球的馬卡斯莫里士（Marcus Morris）最後階段零角度位三分起手，遭到對手中鋒高拔（Rudy Gobert）關鍵封阻，令爵士主場以112:109力克快艇，系列賽領先1:0。

今仗攻入45分的米曹已經是第4次於季後賽單場破４40分，當中更有3次最少攻入45分，比今仗有到場睇波的爵士名宿馬龍（Karl Malone）更多誇張。至於半場狂轟32分就是米曹季後賽生涯第3次用半場時間就射入最少30分，近半世紀來只有「戰神」艾佛遜（Allen Iverson）做到。

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