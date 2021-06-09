上季在英超排第13位的狼隊宣佈，已正式聘任前賓菲加主帥拿治，取代已經離隊紐奴成為狼隊新帥，雙方簽約3年。

現年45歲的拿治，與前狼隊主帥紐奴一樣是葡萄牙人，2019年1月接賓菲加後，帶領該隊在下半季19場賽事贏足18場，協助賓菲加創造出破紀錄的103球，並為該隊帶來18/19年葡超及葡超盃冠軍，這些葡國人背景，都有助拿治執教狼隊這支圍繞葡國人建隊的球隊。

在執教賓菲加前曾經來過英國，擔任過錫周三及史雲斯助教，簽約狼隊後的拿治表示：「首先我很高興獲得這個重大的機會，我亦十分高興回到這個國家，成為一支強隊的領隊。這是一間想在英超創造歷史的球會，所以我很高興及興奮為這間雄心壯志的球會效力。」

拿治續指：「我會努力了解球會內每個人，這亦是了解紐奴在這四年間做過的事，我的目標是令球隊繼續前進及改進。」

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