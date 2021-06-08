【綜合法國外電】周一法網頭號種籽的祖高域出戰男單16強，鬥非種籽球手、年僅19歲的意大利球手梅沙迪。前兩盤梅沙迪表現頑強，而且反手成功制衡對方，令祖高域無計可施先輸兩盤。不過第三盤梅沙迪因大腿有傷加上體能下滑連輸兩盤，決勝盤落後0:4下決定退賽，令祖高域有驚無險下晉身八強。（now670、671、有線651及652台今日4:50pm起直播）

今屆賽事有3位意大利球手成功打入16強，而3位恰巧都正要碰上3大天王。不過因費達拿退賽下，巴利天尼率先晉身八強。至於現時世界排名第76的梅沙迪今年才首次出戰法網，但前兩盤面對祖高域不落下風，首盤被先破發下成功回破追平，最後以「tie-break」分勝負，以9:7險勝對手，單單首盤就歷時75分鐘。第二盤梅沙迪先破發，但又迅速被祖高域扳平，雙方再一次打tie-break，梅沙迪再贏細分7:2拉開領先優勢。

然而，第三盤祖高域入更衣室接受治療，比賽重開後戰情卻完全反轉。梅沙迪的體能大不如前，起手落點亦與前兩盤相距甚遠，祖高域僅用24分鐘就以6:1扳回一城。第三盤情況類同，祖高域連贏16分，面對活力大減的梅沙迪予取予攜，成功派蛋扳平。決勝盤梅沙迪未見起色，祖高域領先局數4:0後梅沙迪決定退賽，讓這位1哥打入8強面對巴利天尼。

同日，力爭五連霸的拿度，16強以3:0擊敗世界排名第19位的辛尼，第15度晉級法國公開賽男單8強，拿度在八強的對手，將會是來自阿根廷的10號種籽舒華斯文，順利過關的話，便有機會在四強遇上祖高域。

另外，周二女單八強賽事，23歲的斯洛文尼亞球手塔瑪娜絲丹錫以盤數2:1踢走33號種籽的西班牙球手巴杜莎，首次晉身法網女單四強。