阿根廷周二在世界盃南美洲區外圍賽，作客被哥倫比亞逼和2:2，繼續排在積分榜排在巴西之後，位列第二。

開賽後僅三分鐘，第二次代表阿根廷上陣的阿特蘭大中堅基斯甸羅美路，便接應罰球頭槌攻門破網，為客軍先開紀錄。五分鐘後，里安度柏利迪斯殺入禁區推過多名哥倫比亞守將後射入，為阿根廷將比分拉開至2:0。阿根廷在上半場佔得大部份攻勢，但門將達米安馬天尼斯在40分鐘傷出，令形勢慢慢改變。

下半場五分鐘，奧達文迪在禁區內頂頭槌時開肘打中對手，阿根廷被判12碼，路爾斯梅利爾一射中鵠，為哥倫比亞追成1:2。之後阿根廷前鋒美斯也有一兩腳相當有威脅的射門，但均被對方門將奧斯賓拿救出。戰至補時四分鐘，哥倫比亞的保查在門前頂入，主隊最終以2:2逼和阿根廷完場。

痛失兩分後，阿根廷以6戰得12分，繼續排在南美洲區第二位，落後榜首的巴西6分，哥倫比亞則以8分排第5。

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