繼西班牙中場布斯基斯感染Covid-19後，該隊在下周一歐國盃分組賽首戰的對手瑞典，亦傳出爆發疫情的壞消息，效力祖雲達斯的21歲新星古路施夫斯基確診，肯定無緣參戰與西班牙的賽事。

瑞典軍醫消息指，古路施夫斯基周二早上報稱有流感症狀，立即進行了病毒檢測，隨後的檢測結果回來證實呈陽性後，古路施夫斯基立即留在斯德哥爾摩隔離，未有隨隊前往哥德堡繼續備戰。

瑞典主帥安達臣隨後亦確定相關消息：「這結果令人難過，不論對古路施夫斯基或我們所有人也是壞消息，這造成一定擔憂，但我們正遵守所有防疫措施。我們不會再補選任何球員，希望他能在對西班牙後回到陣中。」

現年21歲的古路施夫斯基19/20年球季外借帕爾馬時表現出色，全季取得雙位數字入球，結果今季回到祖雲達斯後成功在一隊踏穩陣腳，全季為祖記上陣47場攻入7球，在戰神伊巴謙莫域缺陣下，成為瑞典今屆的進攻希望，現時古路施夫斯基卻因病毒感染缺陣首戰，將大大削弱瑞典攻力。今屆歐國盃瑞典被編入E組，首場比賽將會在下周一作客西班牙的西維爾，隨後要飛到俄羅斯聖彼德堡，迎戰斯洛伐克及波蘭，以爭奪出線席位。

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