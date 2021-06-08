周一季後賽網隊於東岸次圈G2主場再鬥公鹿，今仗戰情一面倒，網隊全晚最多領先過49分，更轟下21球三分刷新隊史季後賽紀錄，最後狂勝公鹿125:86，拿下隊史最大差距的季後賽勝仗，領先場數至2:0。公鹿次圈表現大跌，但「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）仍非常正面，有信心G3回到主場可改善表現。

首戰拉傷右大腿筋舊患的夏登（James Harden）今仗繼續缺陣，但網隊證明他們不需要這位三屆得分王，火力已足夠打殘公鹿。網隊今仗攻守方面都非常出色，整體命中率高達52.1％，包括三分球50%，只要wide-open起手幾乎就能射入。這支冠軍大熱整晚更投進21記三分，打破隊史於去年8月季後賽對速龍時創下的19球三分紀錄。今場奪32分的球星杜蘭特（Kevin Durant、KD），半場輕鬆交出21分，是其生涯第53次季後賽半場得分20+。網隊上半場領先65:41，易邊後更拉開過49分，最後大勝公鹿39分，創隊史最大場季後賽勝仗。

首圈橫掃熱火的公鹿，次圈面對網隊卻毫無還擊之力，今仗慘輸39分就寫下隊史季後賽第2大敗仗。香港時間周五舉行的G3公鹿將有主場優勢，縱然落後場數0:2，字母哥仍以樂觀心態面對：「我們帶着4:0的戰績來到次圈，我沒太高興；現時我們落後0:2，我亦沒太低落。我只會繼續做好自己，相信我們今季建立下來的基礎，希望G3贏回一仗。」

另一場西岸次圈，太陽G1主場迎戰金塊，在交出21分11助攻的基斯保羅（Chris Paul、CP3）帶領下，以122:105取勝先拔頭籌。

文：華弟

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