在今屆NBA常規賽最有價值球員（MVP）選舉屈居第二名的艾比迪（Joel Embiid）周二在季後賽東岸次圈第二回合大顯神威，取得40分及13個籃板球，率領76人於主場以118:102擊敗鷹隊，在7場4勝的系列賽，場數追成1:1平手。

NBA周二公佈，金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）大熱當選MVP，艾比迪則屈居第二名。未知是否要一顯身價，這位76人中鋒今仗在35分鐘出場時間內25投13中，包括在三分區3投2中，另外在罰球線上16投12中，合共得到40分。除了艾比迪光芒四射外，T夏里士（Tobias Harris）亦為主隊貢獻了22分，薛夫居里（Seth Curry）有21分進賬，包括在三分線外6射5中，後備上陣的S米爾頓（Shake Milton）也有14分斬獲。

鷹隊方面，T楊格（Trae Young）錄得21分及11次助攻，加連拿利（Danilo Gallinari）有21分及9個籃板球，D亨達亦有10投8中得20分的高效演出，但仍未能阻止球隊落敗。第三回合賽事將於周五在亞特蘭大舉行。

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