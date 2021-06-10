周二荷蘭足總在官方網站宣佈，中場雲迪碧克（VDB）因腹股溝的傷勢退隊緣盡歐國盃，至於荷蘭將不會補選任何球員。對於24歲的雲迪碧克而言，過去一年實在是非常困難的日子，本來在曼聯未有獲得重用，怎料連跟隨荷蘭出戰歐國盃的希望亦幻滅。作為VDB在紅魔的隊友，般奴費南迪斯（B費）就在Twitter發文安慰這名荷蘭國腳。

有外國傳媒指，過去幾周VDB一直都需要服食止痛藥去進行操練，不過鑑於荷蘭隊醫認為VDB的傷勢有惡化的可能性，因此決定讓VDB退出球隊。在退隊消息宣佈之後，VDB亦在Instgram上拍片向球迷解釋自己退隊的原因：「正如你可能所知道的那樣，不幸的是由於腹股溝受傷，我不得不離開球隊。這實在是很失望，特別是因為這會是我首個歐國盃，不幸的是我不能夠隨隊出征了。」

眼見紅魔的隊友因傷無法參加歐國盃，B費就在Twitter發文安慰：「好友我為你感到遺憾，不過你會以更強大的姿態回歸，未來仍然有很多歐國盃及世界盃的賽事等待你。」至於拉舒福特同樣有發文：「很抱歉，你應該給自己一點時間以及抬起頭來。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波