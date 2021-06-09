周三法國網球公開賽上演兩場女單8強賽事，其中衞冕的波蘭球手絲維迪克對陣17號種籽，身材非常強壯結實的希臘球手莎卡莉。最終莎卡莉花了1小時35分鐘，就直落兩盤6:4、6:4擊敗絲維迪克，後者亦宣佈衞冕失敗，莎卡莉晉級4強之後將會遇上淘汰歌芙的基捷高娃，另一場4強就由31號種籽的柏芙尤珍高娃鬥非種籽球手塔瑪娜絲丹錫。

絲維迪克的入局明顯較快，雖然在首盤第2局就率先破發，不過隨後亦被對手回敬一次破發，隨後兩人一直保住自己的發球局，不過去到第9局莎卡莉再度打破絲維迪克的發球局，然後以6:4取下首盤。第二盤莎卡莉延續了在首盤尾段的強勢，首局就成功破發，並且一口氣取得2:0的領先優勢。隨後絲維迪克要求醫療暫時離場治療，比賽恢復後二人各自保發，最終絲維迪克在對手的發球局中難覓機會，莎卡莉成功再以6:4終結了絲維迪克的衞冕夢，同時亦是她首次殺入大滿貫4強。

賽後莎卡莉表示：「我無話可說，這是夢想成真。這是一種很好的感覺，如果沒有我的團隊支持着我的話，我沒有可能做到，雖然之後仍有很長的路要走，但今天的我們踏出了一大步。我不會告訴你們我的比賽計劃，因為之後我仍然有比賽要進行。」

同日較早上演的另一場女單8強賽事，非種籽的基捷高娃迎戰17歲的美國小將歌芙。首盤早段歌芙火力全開一度領先盤數3:0，不過隨後基捷高娃一路力追，二人首盤就要以決勝局分勝負，而基捷高娃最終以細分8:6取下首盤。至於第二盤基捷高娃就連續兩次破發，令到歌芙節節敗退，最終再贏一盤6:3直落兩盤淘汰歌芙入4強，首次闖入大滿貫女單4強。

女單4強對賽

（31）柏芙尤珍高娃／俄羅斯 vs 塔瑪娜絲丹錫／斯洛文尼亞

（17）莎卡莉／希臘 vs 基捷高娃／捷克

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