西班牙以4:0大勝立陶宛，當中查維普亞度（左）亦有一球進賬。
西班牙周二在一場國際足球友誼賽，雖然因為防疫問題要臨時改派U21小將出戰，但仍以4:0大勝作客的立陶宛。
今仗原本是西班牙出戰歐國盃決賽周前的最後一場熱身賽，但由於中場布斯基斯確診新冠肺炎，一眾狂牛大國腳及主帥安歷基，都要留在馬德里外圍的訓練基地接受隔離及單獨操練，所以今仗只能以剛踢罷U21歐國盃的小國腳應戰，當中更有16人是首次以大國腳身份代表西班牙上陣。
儘管西班牙上周在U21歐國盃四強不敵葡萄牙，衛冕失敗，但這班初生之犢今仗表現非常生猛，並憑着曉高古拉蒙、巴謙戴亞斯、桑米蘭達與查維普亞度各建一功，以4:0大破立陶宛。
西班牙在今屆歐國盃被編入E組，對手有波蘭、瑞典及斯洛伐克。該隊下周一就會在塞維利亞，與瑞典進行首輪分組賽。波蘭周二亦於主場與冰島踢了一場熱身賽，並以2:2逼和對手。
-----------------------------
想財富增值 就真係要眉精眼企
想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！
利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199
-----------------------------
-----------------------------
蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：
-----------------------------
《體蘋果》陪你睇波講波