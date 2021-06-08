西班牙周二在一場國際足球友誼賽，雖然因為防疫問題要臨時改派U21小將出戰，但仍以4:0大勝作客的立陶宛。

今仗原本是西班牙出戰歐國盃決賽周前的最後一場熱身賽，但由於中場布斯基斯確診新冠肺炎，一眾狂牛大國腳及主帥安歷基，都要留在馬德里外圍的訓練基地接受隔離及單獨操練，所以今仗只能以剛踢罷U21歐國盃的小國腳應戰，當中更有16人是首次以大國腳身份代表西班牙上陣。

儘管西班牙上周在U21歐國盃四強不敵葡萄牙，衛冕失敗，但這班初生之犢今仗表現非常生猛，並憑着曉高古拉蒙、巴謙戴亞斯、桑米蘭達與查維普亞度各建一功，以4:0大破立陶宛。

西班牙在今屆歐國盃被編入E組，對手有波蘭、瑞典及斯洛伐克。該隊下周一就會在塞維利亞，與瑞典進行首輪分組賽。波蘭周二亦於主場與冰島踢了一場熱身賽，並以2:2逼和對手。

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