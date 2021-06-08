周二法網女單8強賽，23歲的斯洛文尼亞球手塔瑪娜絲丹錫以盤數2:1，踢走33號種籽的西班牙球手巴杜莎，首次晉身法網女單四強。她將會與同日反勝莉芭堅娜的柏芙尤珍高娃爭入決賽。

世界排名85位的塔瑪娜絲丹錫，過去從未晉身過大滿貫的第二輪，今次打入16強相信心理壓力亦未少，她在第一盤接連被巴杜莎破發，局數曾落後自0:3，其後尋回節奏連取3局追至3:3，最終以7:5贏下第一盤，單是這盤就打了55分鐘。

第二盤塔瑪娜絲丹錫本有個好開始，曾一度領先局數3:1，不過，其後巴杜莎連續3次打破這位斯洛文尼亞球手的發球局，其後更順利以6:4贏下這盤，盤數追成1:1。來到決勝局，兩位23歲球手各不相讓，激戰至局數6:6，雙方更打至5次「刁時」，塔瑪娜絲丹錫終保住發球局拿下此局，最終以8:6贏下這盤，順利晉身法網4強。

塔瑪娜絲丹錫的四強對手，將會是同日反勝莉芭堅娜的柏芙尤珍高娃。這位29歲的俄羅斯球手今仗贏得絕不輕鬆，第一盤雙手就打成6:6，要以「tie-break」分勝負，莉芭堅娜就以細分7:2擊敗柏芙尤珍高娃贏下第一盤。

第二盤，柏芙尤珍高娃在第6局把握對方失誤，成功破發，其後更連贏2局以6:2贏下第2盤，盤數追成1:1平手。到決勝盤，雙方打成7:7，第15局柏芙尤珍高娃更順利保住發球局，第16局莉芭堅娜更2次失誤令自己處於劣勢，最終被破發，更以7:9落敗，亦令柏芙尤珍高娃順利入4強。

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