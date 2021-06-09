上次《今日體片》就講過多倫多FC練練下波，突然嚟咗條鱷魚，嚇到班球員雞飛狗走。而日前一場波蘭第五級別賽事，由Olimpia Elbag預備隊對PISA Primavera Barczewo期間，就突然嚟咗一個空中飛人，坐住降傘降落到球場中圈，仲打斷咗成場波。雖然呢位仁兄想解釋自己只係因為意外先至誤闖球場，不過球證一樣冇面畀，照樣醒咗呢位不速之客一張黃牌。
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