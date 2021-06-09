國際籃壇復賽，香港男子籃球隊今日（9日）出發約旦首都安曼戰亞洲盃外圍賽，下周日及下周二將兩戰關島，然而港隊名單大變，去年二月鬥澳洲的球員悉數未有入選，改以小將參賽，全隊12人中近半隊缺甲一經驗，教練趙永良指回港21日隔離影響港隊選將，冀一眾新人無包袱下能盡力一博，打出驚喜。

受肺炎疫情拖累，亞洲盃外圍賽斷斷續續，港隊自去年二月作客見負於C組對手澳洲後一直未有出賽，至今才落實於中立場約旦兩戰關島。港籃大軍今日出發，對比去年二月一役，港隊12人名單人面全非，常客如李琪、惠龍兒、梁兆華及蔡再懃未有入選，改由新人擔大旗，除趙鍵鋒、蘇志樂、楊文綱及黃律堯等，近半隊球員未有甲一經驗，平均年齡僅24歲，最年輕的梁文軒只得19歲。教練趙永良表示港將主力非常願意披甲出外作賽，惟21日隔離政策影響甚大，今挑選新人出賽或收塞翁失馬之效，「港隊遲早要有新球員，都要畀機會啲新人，國際賽機會唔係經常有，亞洲盃係個大型賽事同舞台，睇下攞到咩返嚟。」他透露比賽原訂於菲律賓上演，但當地疫情嚴峻，港隊直至兩周前才確認轉赴約旦比賽，大軍曾與亞運隊入營集訓，冀新人能打出基本層次和隊型，又指相較比賽結果及場上表現，他更重視港隊健康及安全，到埗後將下禁足令，除比賽及訓練外，港將一律禁止出外。

芸芸球員中，曾出戰世大運的26歲後衞黃律堯國際賽經驗較豐富，他指關島隊早前於美國隨大學隊及NBA教練特訓，自知雙方體格及實力定有差距，寄望港隊放下比數顧慮，盡力而為，「聽講佢哋都半個美國人，又大隻又快，我哋都係盡量打好自己，唔使理對手點。」

是次外圍賽港隊與澳洲、新西蘭及關島同處C組，小組前兩名直接入圍八月於印尼雅加達舉行的決賽周，小組第三則須轉戰次圈分組賽，與其餘兩隊爭決賽周最後兩席，所有出線決賽周的球隊均獲23年男籃世界盃外圍賽的參賽資格。港隊現時一戰一負排榜尾，下周戰罷關島後，港隊尚要再鬥澳洲及兩戰新西蘭，受疫情影響，FIBA至今未公佈賽程，趙永良表示未有消息指澳、新兩隊會派員參賽，假如兩隊棄賽，相信港隊將直入決賽周。

港籃12人名單

趙鍵鋒、陳怡富、蔡駿賢、蘇志樂、楊文綱、楊子豐、黃律堯、陳可鈐、陳仲儒、梁文軒、許智朗、董家栢

港籃亞盃外對關島賽程

日期 開賽時間（香港）

13/6 9:00pm

15/6 4:00pm

（有線電視602、622台直播）

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波