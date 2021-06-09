姬迪周二在荷蘭亨厄洛舉行的埃塞俄比亞奧運隊選拔賽，跑出29分鐘1秒03，將兩日前才破另一位跑手打破的女子一萬米跑世界紀錄，進一步推前了超過5秒。

荷蘭跑手施芬哈辛周日在亨厄洛舉行的FBK田徑賽，將埃塞俄比亞女將艾雅娜在16年里約奧運創下的29分鐘17秒45世界紀錄，改寫成29分6秒82，豈料姬迪在兩日之後，就再次刷新這個項目的世績。不過，這位23歲跑手已表明仍未滿足，並希望跑出更快的成績。「我之前已預計可以打破世界紀錄。我希望嘗試再度刷新世績，將時間縮短至29分鐘內。」本身亦是女子5,000米跑世界紀錄保持者的姬迪說。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波