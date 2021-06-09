中國泳手孫楊能否參加東京奧運，要待國際體育仲裁法庭（CAS）最遲在六月底公佈才知曉。但澳洲泳總會長柏堅斯（Kieren Perkins）就質疑，孫楊在停賽期間一直盛傳仍跟隨中國隊練習，這種行為本身已經是違反規定。

曾奪得三面奧運金牌的孫楊，20 18年在其杭州住所遇到世界反禁藥組織（WADA）人員，上門進行突擊藥檢時採取不合作態度，更指使保鑣打爛血液樣本瓶，一度被判停賽八年。之後孫楊向瑞士聯邦最高法院提出上訴得直，獲得重審機會。不過柏堅斯指出，孫楊在停賽期間跟隨中國隊練習的話，已屬違規行為。

本身是1992年和1996年奧運男子1,500米自由式金牌得主的柏堅斯說：「實際的情況是，規矩非常清楚，如果你如孫楊那樣被罰停賽或被取消資格，根本不可以跟隊友一同練習，也不能透過官方渠道，作任何互動。」

所以柏堅斯認為，即使最後孫楊終極上訴成功可參加東京奧運，對其他選手是不公平。柏堅斯說：「如果他在東奧交出好成績，外界肯定會質疑中國是如何處理被取消資格的運動員。你會問他是在那裏訓練、跟誰人一起訓練，因為他根本不應該可以這樣做。」

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