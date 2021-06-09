效力格拉斯哥流浪的38歲英格蘭前鋒迪科爾，周二與這間蘇超球會續約一年，而且下個球季將以球員兼教練的新身份示人。

迪科爾上季隨謝拉特領軍的格流奪得蘇超錦標，也是他出道22年來的首個職業生涯獎盃。這位原本想在上季完結後掛靴的前鋒，決定延遲多一年才退休，因此與球會續約，而且將會以球員兼教練的身份加入謝拉特的助教團，為未來從事執教之路做好準備。

「現在是最好時機，所以以球員兼教練身份簽下一紙合約，而我仍是球員中的一員，這對我和家人來說都是一種奇妙的感覺。」這位兩年半前以自由身過檔格流的前英格蘭國腳續謂：「對我來說，一切都是新鮮的，我很高興，這是我期望會發生的事情，令人難以置信的機會，我要感謝董事會、領隊（謝拉特）和所有讓這件事發生的員工。」

迪科爾72次代表格流出戰，射入32球，但他今季基本上退居為後備前鋒，僅在蘇超得3次正選，但也有4球進賬。

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