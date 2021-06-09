金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）出道時肥腫難分，至近年成功減磅，終於蛻變為明星中鋒，今年更當選NBA常規賽最有價值球員，這除了因為他刻苦自律外，球隊的體能教練艾真貝加（Felipe Eichenberger）亦功不可沒。

「我不想亂吃東西，我知道這不僅要為自己負責，也是對他（艾真貝加）負責，我不想令他失望。」祖傑說。「艾真貝加就像我的家人，他了解我，我可以跟他完全坦誠。他付出了百分百努力來幫助我，我怎樣感謝他也是不夠的。」

艾真貝加亦強調，兩人合作成功的關鍵正是坦誠。他說：「從第一日合作開始，我就會對他說『你還要更努力訓練』，又或者是『你的飲食糟透了，應該調整』，就算他有時覺得生氣，我還是會告訴他，『我不是來這當你朋友，我是來幫助你進步，要當朋友等我們做完工作再說』。」

艾真貝加又指，曾七奪超級碗的NFL傳奇四分衞布拉迪（Tom Brady），出道參加選秀時亦曾被批評運動能力欠佳及臂力不足，而他正以此鼓勵祖傑。「艾真貝加過去三、四年一直都這麼說，『我們一起來完成目標吧，成為MVP，拿下總冠軍』，他真心相信我們可以做到，而且很想看到我們完成偉大的成就。」

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