法國周二在歐國盃決賽周揭幕前最後一場熱身賽，憑着基沙文先開紀錄，加上後備上陣的基奧特在下半場末段梅開二度，於主場以3:0大勝保加利亞，但前鋒賓施馬因為膝部受傷退下火線，惹來一陣恐慌。

被視為今屆歐國盃奪標熱門之一的法國，今仗甫開賽已控制戰局，但要戰至29分鐘，才藉基沙文在禁區內車身半倒掛射入世界波，領先1:0。41分鐘，重返法國隊後第二次上場的賓施馬，因為膝部受傷被調離場，並由基奧特入替。

法國在易邊後繼續佔得大部份攻勢，但多次射門均被保加利亞門將擋出。83分鐘，後上助攻的右閘班捷文柏華特傳中，基奧特在小禁區頂楔前射入，將比數拉開至2:0。90分鐘，基奧特再於門前接應賓耶達的左路地波橫傳射入，為法國奠定3:0勝局。

法國主帥迪甘斯賽後透露，賓施馬左膝被撞傷，為了安全起見才把他調離戰陣。他說：「是撞傷了。賓施馬膝部對上的肌肉被撞傷了，他感到有點繃緊，所以我們亦不願冒險。」

法國在今屆歐國盃落入被稱為「死亡之組」的F組，對手有德國、葡萄牙及匈牙利。該隊下周二就會在慕尼黑，跟德國進行首場分組賽。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波