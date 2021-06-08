日本天皇盃第二圈於周三展開，其中有好幾場都是日乙球隊混戰，當中新潟天鵝（圖）雖然是日乙一哥，不過原來他們近仗與金澤薩維根交手往績一般，而且經常半場打和，因此，當天鵝於周三迎戰薩維根時，不妨再追「半和」。（球賽編號：星期三62；今日6:00pm開賽）

天鵝自從2018年降落乙組競逐後，表現一直麻麻，未能躋身升班之列。不過，今季球隊一洗頹風，目前以17戰得37分居首，球隊首要目標當然是重返日職，盃賽反而次要，今迎薩維根時，未必會精銳盡出。

另外，天鵝近仗踢得較穩陣，近6場有5場「半和」，加上近7次與薩維根交手亦有6次「半和」（見附表），就算薩維根在聯賽只位列中游，而且近8場又僅得1勝，今役半場打和的機會仍高。

市原鬥松鼠例開「細」

至於兩支前甲組球隊千葉市原與大宮松鼠交手時，則可吼「入球大細」[2.5球]的「細」。巿原於聯賽排中游，近況較尾二的松鼠好，不過由於巿原今季勝率一般，僅逾三成，還是信數據，取入球「細」，因巿原近5次與松鼠交手4次開「細」，而且松鼠近7場客場比賽亦5場開「細」。（球賽編號：星期三61；今日5:00pm開賽）

另外，松本山雅迎FC琉球一戰，FC琉球自2019年升上日乙，松本山雅則於翌年由日職降班，2軍在上季交手2次，兩次都由FC琉球輕鬆勝出，而同都贏兩球或以上，今仗「讓球主客和」[+1]可捧「客勝」，而且FC琉球在今季10場勝仗中，有3場開2:0波膽，可再追。（球賽編號：星期三63；今日6:00pm開賽）

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。