歐洲國家盃將至，本來為慶祝歐國盃成立60年而由13個城市合辦今屆賽事，然而受疫情影響令賽事延期一年，兼縮減至11個城市舉行，各樣事情影響下，今屆歐國盃可能是有今生冇來世，兩間球衣店老闆阿樂和Nicky以他們的角度帶出今屆賽事部份特別之處。

事隔一年靚衫變Hea款 老闆擔心變「蟹貨」

為應付四年一度的大賽歐國盃，PUMA於2020年為意大利推出一式三款以文藝復興概念設計的球衣，分別是主場藍色、作客白色及不會用作歐國盃的特別綠色版，宣傳聲勢浩大。然而，今年推出另一款白色作客球衣取代原有款式，主場則沒更改，除了破壞同系列設計概念，最令人失望的是款式平淡無趣，同一品牌的瑞士、捷克和奧地利亦同一命運，PUMA可說自毁長城。Nicky不禁慨嘆：「本來添置了些奧地利作客球衣，因為款式特別也不太會撞衫，應該有市場，但現在就失色了點。」另外，周一烏克蘭公佈用作歐國盃的主場球衣將有連同克里米亞地區的烏克蘭地圖暗花，及繡有「榮譽歸烏克蘭」和「榮譽歸英雄」兩句口號，是2014年克里米亞危機時烏克蘭政府軍常喊的口號。阿樂指香港沒有JOMA代理商難以馬上採購，加上時間太緊迫自己未必會入貨，萬一出局也可能滯銷。值得留意是周一公佈的歐國盃球衣與早前已發布2020/21球衣暗花和比賽章位置有分別，如球迷有機會購買時要留神。

首有24至26號 梅拿披球會25號最受歡迎

疫情下為球壇帶來很多不一樣，今屆歐國盃亦因此批准各國大軍名單從原來的23人增至26人，歐國盃球衣號碼只准順序編排，所以今屆各國會出現24至26號特別號碼。當中最受歡迎的是事隔逾2年再受徵召31歲的德國前鋒湯馬士梅拿，他為國披甲時一直身穿13號，而他今屆將會選擇與球會拜仁慕尼黑同一號碼：25號。

延期一年球星缺陣 瑞典、荷蘭銷情影響兩極

兩大球衣品牌的國家隊主場球衣款式其實於去年已公佈，本應於去年3月左右開始派貨，但疫情下令賽事延期，訂單可以「hold起」，但球員可能「hold不住」。39歲的伊巴謙莫域闊別五年再次入選瑞典國家隊，奈何最終因膝傷緣盡歐國盃，兩間球衣店老闆驚訝伊巴魅力驚人，加上可能是他最後一屆，有球迷仍堅持買瑞典印伊巴，慶幸瑞典未有變成蟹貨；自2014年後再次亮相大賽的荷蘭同樣有星級球員，效力利物浦的中堅華基爾雲迪積克因傷退出後，阿樂指球迷可能覺得陣容不太吸引，只餘下效力巴塞隆拿的法蘭基迪莊，或即將轉會的韋拿杜姆較為人熟知，所以至今較少人查詢這件橙色球衣。

小國有衫無字難滿足 北馬其頓要到德國入手

芬蘭、匈牙利或斯洛伐克等弱旅雖然由兩大品牌贊助，但在香港同樣沒行貨，要由球衣店老闆自己設法搜羅，不過就算找到球衣亦未必有印字，Nicky指港人喜愛球衣連字連章整套收藏，如果只得球衣亦未必入貨。首次晉級歐國盃決賽周的北馬其頓，陣中有37歲國家英雄彭迪夫，他效力國際米蘭時曾奪歐聯，加上有可能是他唯一一次征戰歐國盃，所以亦有捧場客，奈何覓得心頭好也絕不容易，據贊助商德國品牌JAKO網站所示，現時只在德國當地特選專門店方有售。

法國世界盃金章 葡萄牙印章要等等

港人對球衣印字印章要求甚高，而2018年俄羅斯世界盃冠軍法國，以及上屆歐國盃冠軍葡萄牙的比賽章就與別不同。法國球衣胸口會多一個2018年世界盃金章，連同基本的歐國盃及respect章，共三個印章；衞冕的葡萄牙的歐國盃章理所當然是特別設計，而18/19歐國聯冠軍章亦曾一同出現在其他國際賽事，但歐國盃賽場是否一同印上仍屬未知數，阿樂指會供顧客選擇：「會一套衞冕章、respect章及歐國聯章賣，但如果客人不要歐國聯章也沒問題，真的要落場才知會否印上歐國聯章。」有耐性的葡萄牙球迷可等待開賽後才印章。

球衣價格：

NIKE球衣

球迷版：$599-$699

球員版：$1,099-$1,199

Adidas球衣

球迷版：$599-$699

球員版：$999-$1,199

PUMA球衣

球迷版：$599-$699

球員版：$1,199

印字：約$250-$350

歐國盃章+respect章：約$250

葡萄牙印章（衞冕章+歐國聯章+respect章）：約$350

法國印章（歐國盃+世界盃章+respect章）：約$350

球衣提供：Ball3Shop（6722 3811）、NTS Sport（2789 3608）

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