【綜合德國外電】拜仁慕尼黑鋼門紐亞周一第100次代表德國上陣，雖然未能保持不失，但球隊仍在主場進行的熱身賽以7:1大勝拉脫維亞，為本月15日惡鬥法國的歐國盃F組首戰壯聲威。

紐亞今仗特別戴了一對印有「100字樣」的手套上陣，入場時更獲一眾隊友列隊致敬。這位35歲球星是德國歷來首位在國際賽上場達到100次的門將，而最接近這個里程碑的就是在1970年代代表西德上陣95次的「黑燕子」美亞。

面對積弱多時的拉脫維亞，紐亞今仗未受到太大壓力，德國藉魯賓高辛斯、根度簡、湯馬士梅拿各建一功，開賽後27分鐘已領先3:0。39分鐘，夏維斯在禁區內地波傳中，省中對方門將改變方向入網，加上基拿比的入球，德國半場遙遙領先5:0。易邊後五分鐘，迪姆華拿在門前接應甘美治的傳送，為主隊射成6:0。75分鐘，沙維耶夫斯在禁區外轟入世界波助拉脫維亞破蛋，但一分鐘後利萊辛尼便於門前建功，為德國奠定7:1勝局。

將於歐國盃決賽周後離任的德國主帥路維非常滿意球隊表現：「我們一直討論有那些方面需要改善，大家今仗做了很多正確的事情。我們在上半場的節奏很快，壓迫也做得很好。球員們的溝通亦大有改善，這個問題在對上幾個月一直困擾着球隊，我們要進一步加快腳步，在全場90分鐘保持高強度演出。」