五號種籽薛斯柏斯周二在法國公開賽男單八強，以直落三盤擊敗二號種籽梅韋迪夫，職業生涯第四次打入大滿貫男單四強，並將與施維利夫爭入決賽。

來自希臘的薛斯柏斯只花了2小時19分鐘，便以6:3、7:6（7:3）、7:5擊敗俄羅斯的梅韋迪夫，連續兩年殺入法網準決賽。「很榮幸能夠處於這個位置，這都是多得我每日努力練習，但我想得到更多。」正力爭個人首項大滿貫錦標的薛斯柏斯說。

薛斯柏斯在四強的對手，將會是六號種籽施華利夫。這位德國球手周二在另一場八強賽事，以6:4、6:1、6:1掃走西班牙的科基拿，首度打入法網四強。去年曾在美網得到亞軍的施華利夫直言，非常渴望染指大滿貫錦標。「很明顯，所有網球員都是為大滿貫而戰的，大家最渴望贏得的就是大滿貫錦標。在過去幾年，我給自己的壓力實在是太大了，因為在梅韋迪夫與薛斯柏斯出現前，我就被視為可以橫空出世，成為網壇新霸主的人。」施華利夫說。「我以往對自己沒有太多耐性，但現在我已學會如何更好地處理這種情況。我在比賽中變得更加冷靜，但最終的目標卻沒有改變。」

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