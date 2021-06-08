【綜合西班牙外電】西班牙隊長布斯基斯周日確診感染新冠肺炎，部份跟他有密切接觸的球員需要隔離，令西班牙備戰歐國盃陷入一片混亂。西班牙周一急召六位球員，以防布斯基斯的情況比預期差，效力列斯聯的前鋒洛迪高摩連奴及維拉利爾中堅艾比奧爾等都有份被徵召。

西班牙足協周一發聲明表示，就布斯基斯染疫採取預防措施，徵召幾位球員備戰，包括洛迪高摩連奴（列斯聯）、柏保路科奴斯（韋斯咸）、卡路士蘇拿（華倫西亞）、布里斯文迪斯（切爾達），以及後來才公佈的艾比奧爾（維拉利爾）和阿列沙巴拿加（車路士）。這六位球員明日會抵達拉斯羅薩斯，但他們要先通過病毒檢測才能進入「泡泡形式」的訓練營。他們每天會跟隨教練安歷基操練，但不會會合大軍，而是進行個人練習。

聲明又指，當西班牙周二晚對立陶宛的賽事（由U21頂上）結束後，會有另一個小組的球員會跟隨一隊訓練，但名單尚未落實。據報，無症狀感染的布斯基斯或有機會錯過小組賽首兩場賽事。幸好的是，西班牙餘下球員的病毒檢測結果都呈陰性。

另邊廂，身處C組的荷蘭繼門將施利臣感染病毒退隊，以及後衞馬菲斯迪歷特早前受傷未必可趕及首場分組賽復出後，連今季在曼聯未有太多上陣時間的中場雲迪碧克（VDB）同樣也因傷退隊，教練法蘭迪保亞確認不會補選一名新球員取代VDB。