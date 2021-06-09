兩支即將出戰亞洲賽的港超聯球隊傑志及理文周三於將軍澳足球中心友賽，結果理文憑基華尼頓初段的入球，以1:0小勝。亞洲賽報名限期將至，兩隊外援人選亦漸見眉目，料基爾頓力壓加維蘭得一席位為傑志出戰亞冠盃，而洛迪古斯可能無緣亞協盃。

今場只踢上、下半場各40分鐘，兩隊正式陣容均按照亞洲盃外援限制，傑志除了丹恩奴域和巴爾拿外，餘下的外援為基爾頓，唯一亞援朴俊炯亦正選上陣；理文方面，除亞援金承龍以外，正選還有基華尼頓、亞哥斯達及荷西安祖。兩隊共有13名球員及一名教練正隨港足於巴林作賽，缺少這些主力的情況下，理文憑基華尼頓在5分鐘的入球，以1:0小勝。

理文即將在港出戰亞協盃，主教練陳曉明賽後表示：「上月賽程頻密，球員身心俱疲，最近主要回復體力。缺少港隊球員下，難訓練戰術，主要作身體上的調整。」陳曉明指，早前受傷的列斯奧、荷西安祖、金承龍和洛迪古斯今仗可以落場，感到欣慰，但列斯奧今仗兩次與對手碰撞後倒地一段時間，令理文教練團相當緊張，陳曉明說：「一定擔心，以列斯奧近兩季受傷歷史，幸今日只是硬傷，相信問題不大。」陳曉明又指，另一挑戰是若有港隊成員未能得到上陣機會，比賽狀態和體能或有下滑。

理文在19日需進入隔離氣泡，陳曉明指仍有部份細節未清楚，但已知道被安排到沙田區的酒店隔離，但訓練會安排在將軍澳足球中心，陳曉明笑言：「然後比賽又去大球場。」梁嘉恆仍然養傷，金承龍穩佔亞援席位，沙普夫受傷的情況下，今日友賽只有洛迪古斯一名外援非正選上陣，料其餘人入選機會較高。陳曉明指，視球員體力和傷患情況，考慮來周再約友賽。

傑志則將會赴泰國出戰亞冠盃，主教練朱志光現隨港足於巴林作賽，今日由梁志榮等教練團成員帶隊，但梁志榮指，朱志光一直遙距管理球隊，他說：「每日練習做什麼，強度如何，朱sir每日都有講。今日友賽的排陣，也是朱sir安排的，他像打遊戲機一樣，遙距安排。」問到外援人選，梁志榮說：「朱sir決定的，他寫了這個陣容，我去安排這個友賽，我相信你都猜到吧。」今仗基爾頓力壓加維蘭正選上陣，料會出戰亞冠盃，唯一懸念是今仗正選的守將杜馬思能否以本地球員身份出戰亞冠盃。

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