世界「一哥」祖高域周三在力戰近3個半小時後，以盤數3:1擊敗9號種籽意大利的巴利天尼，第11次打入法國網球公開賽男單4強，周五將與「泥地王」拿度爭奪決賽一席位。

2016年法網冠軍塞爾維亞的祖高域，在周三的4強賽開出了10個「Ace」，較對手巴利天尼少一個，但他只有一次發球雙錯誤而後者有三次，19次無壓力下犯錯更遠遠少過巴利天尼的51次，結果祖高域在比賽了3小時28分鐘後，以6:3、6:2、6:7（5:7）和7:5淘汰巴利天尼，打入職業生涯第40個大滿貫4強，將會第58次與西班牙拿度交鋒。拿度同日較早時候以3:1淘汰阿根廷的舒華斯文晉級。

男單4強戲碼

（1）祖高域/塞爾維亞 vs （3）拿度/西班牙

（6）施華利夫（德國） vs （5）薛斯柏斯（希臘）

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