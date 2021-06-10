英格蘭後防大將哈利馬古尼，自上月9日代表曼聯鬥阿士東維拉足踝受傷後，養傷足足達一個月，周日終於能夠順利復出，今夏首度與英格蘭大軍一同操練。

這名28歲中堅上周四與他的曼聯隊友，參戰完歐霸決賽一同抵達英軍訓練營報到，不過馬古尼因受傷關係，一直未能與大軍一起操練。雖然馬古尼在最近的兩場友賽中缺陣，但周四早上卻被拍攝到，他終於可以與隊友一起訓練，這將為英格蘭在周日的歐國盃首戰，主場鬥上屆世盃亞軍克羅地亞帶來極大鼓舞。

雖然受傷一個月後，要馬古尼周日立即披甲可能言之尚早，但對於英軍而言大軍中的26人終於齊腳，有機會「夫添」出戰今夏決賽周。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波