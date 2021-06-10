今屆歐國盃其中一支風頭躉英格蘭將會於周日迎來首戰，於香港時間晚上九時大戰老對手克羅地亞。而不少英國傳媒已經開始推測「三獅軍團」的正選陣容，《電訊報》的預測就指英軍當日或會有基爾獲加、勞基梳爾、捷比亞，以及芝維爾四位閘位球員正選。

早前英軍領隊修夫基公佈26人大軍名單時，就被質疑單單右閘位置已經選入四人之多，有資源重疊問題，但其後阿歷山大阿諾特因傷退隊補選賓韋特後，囤右閘問題就未有再被提起。《電訊報》報道指出，近日修夫基訓練時一直練習18年世界盃沿用的3-4-3陣式，但後防大將哈利馬古尼大有機會首戰因傷缺陣下，史東斯的左右拍檔估計將會換成同閘位出身的基爾獲加及勞基梳爾。

至於左翼衞因梳爾移入中路下，芝維爾在毫無競爭下肯定正選，至於右翼衞就由捷比亞及車路士的列斯占士競逐，但相信修夫基會更傾向於死球處理功夫更好的捷比亞。而中前場其他位置未有大變動，現時最大未知數或為左翼，史達寧、拉舒福特、基亞利殊，甚至菲爾科頓亦可出任，競爭甚大。

估計英軍首戰陣容（3-4-3）：

門將：比克福特

後防：基爾獲加、史東斯、勞基梳爾

中場：捷比亞、迪格蘭賴斯、美臣蒙特、芝維爾

前鋒：查頓辛祖、哈利卡尼、菲爾科頓

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