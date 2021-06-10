巴西國家隊教練迪堤周三公佈了參加今屆美洲盃的球員名單，24人大軍與早前在世界盃外圍賽擊敗厄瓜多爾及巴拉圭的陣容幾乎完全一樣，繼續由因傷錯過了2019年美洲盃的巴黎聖日耳門（PSG）球星尼馬領銜，唯一不同是在對曼城的歐聯決賽中受傷的36歲車路士後衞堤亞高施華傷癒回歸，代替法林明高的洛迪高卡爾奧。

至於2019年以隊長身份領巴西贏得美洲盃、目前效力聖保羅的丹尼爾，與巴塞隆拿的菲臘比古天奴分別因為傷患而無緣今屆賽事。

巴西球員周二在世盃外擊敗巴拉圭後發表聲明，表達對南美足協在最後一刻決定將美洲盃改由巴西主辦的處事手法不滿，但同時表明他們不會拒絕代表巴西比賽。巴西周日將於巴西利亞在今屆美洲盃首戰對委內瑞拉，惟因巴西新冠疫情嚴峻，賽事將會閉門進行。

美洲盃巴西24人大軍

門將︰艾利臣比加（利物浦）、艾達臣摩拉斯（曼城）、韋華頓（彭美拉斯）

後衞︰艾馬臣柏美尼（巴塞隆拿）、丹尼路雷斯（祖雲達斯）、阿歷士辛度（祖雲達斯）、雷蘭洛迪（馬德里體育會）、馬昆奴斯哥利亞（巴黎聖日耳門）、堤亞高施華（車路士）

中場︰卡斯米路（皇家馬德里）、杜格拉斯雷斯（阿士東維拉）、愛華頓列比路（法林明高）、法賓奴泰華利斯（利物浦）、費特洛迪古斯（曼聯）、盧卡斯柏基達（里昂）

前鋒︰艾華頓索拉斯（賓菲加）、羅拔圖法明奴（利物浦）、加比爾巴保沙（法林明高）、加比爾捷西斯（曼城）、尼馬（巴黎聖日耳門）、李察利臣（愛華頓）、雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里）。

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