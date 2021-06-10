每屆國際大賽都會被視為大熱之一的法國，雖然近十年以來一直都陣容鼎盛，惟每次去到出戰大賽之前就總會有內訌傳出。除了這次基奧特公開埋怨隊友不傳球之外，法國最著名的一次內訌事件就必定要數到2010年南非世界盃，當時安歷卡不滿教練杜明尼治被逐，導致艾拉及亨利為首的法國隊罷操；直至2015年，又有賓施馬用性愛片勒索自己國家隊隊友華布拿，遭到教練迪甘斯棄用，直至近期才獲「解凍」。

雖然每一屆大賽法國隊都是星光熠熠，不過正是隊內球星眾多導致球員容易出現拉黨結派對抗教練的情況出現，最早在82年的世界盃法國就已經出現「勾義嫂」事件，當時傳聞聖伊天中場拉里奧斯搞柏天尼老婆，結果賽前就被逐出球隊。

之後去到2010年世界盃法國就出現一次極大規模的內訌，當時由有「星座小王子」之稱的杜明尼治帶領的法國，當時在分組賽第2戰以0:2不敵墨西哥之後，前鋒安歷卡在中場休息時於更衣室對着杜明尼治「爆粗」，導致前者立即被逐出國家隊。安歷卡被逐之後就引起隊長艾拉以及亨利等大牌球星不滿，當時球員更向杜明尼治逼宮，最終在軍心潰散的情況下，法國在未嘗一勝的情況下止步分組賽。

在杜明尼治離開法國隊後由白蘭斯執掌帥印後，法國內訌依然未有停止，當時法國雖然有「法國87四大新星」賓施馬、賓艾化、文尼斯及拿斯尼坐鎮，惟當時4人的脾氣與行事作風過於偏激，令白蘭斯難以控制他們。12年歐國盃分組賽最後一場法國0:2不敵瑞典之後，當時4大新星之一的賓艾化不滿白蘭斯的換人調動出言頂撞教練，二人當時就在通往更衣室的通道爆發衝突。

直至迪甘斯上任之後開始實行鐵腕治軍，只要有球員有不滿的話就立即逐出球隊，15年賓施馬利用偷拍影片勒索華布拿，即使當時作為法國的的主力球員，但迪甘斯仍然選擇將這名射手逐出法國隊，而賓施馬亦多次公開發言不滿迪甘斯，不過直至今年5月，兩人終於成功「破冰」，而賓施馬就順利重返國家隊。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波