法國貴為應屆世界盃冠軍兼上屆歐國盃亞軍，加上兵源充裕，自然成為大部份名家心頭好，7位客席名家中，有4位列法國為首選，2位列為為次選，只有前香港隊隊長陳偉豪沒有選擇法國，分別選了意大利及英格蘭。本報10位名家之中，亦有4位將法國列為首選。

至於港人最愛的英格蘭在18年世界盃殺入四強，球員大勇大熟，亦有4位客席名家選擇，何輝及丘建威更列為首選。不過本報名家似乎不看好英格蘭可以登頂，反觀意大利、比利時等有較多捧場客。

神射手方面，英超及意甲神射手哈利卡尼及盧卡古，各有2位客席名家支持，法國前鋒亦有捧場客，不過鄭兆聰與黃耀富，分別選擇了賓施馬及基利安麥巴比。

歐國盃客席名家冠軍及神射手心水

客席名家：何輝

冠軍首選：英格蘭(5.75)

冠軍次選：法國(5)

神射手：盧卡古(6.75)

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客席名家：譚拔士

冠軍首選：法國(5)

冠軍次選：葡萄牙(9)

神射手：盧卡古(6.75)

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客席名家：陳婉婷

冠軍首選：法國(5)

冠軍次選：英格蘭(5.75)

神射手：哈利卡尼(6.25)

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客席名家：陳偉豪

冠軍首選：意大利(8)

冠軍次選：英格蘭(5.75)

神射手：恩莫比利(13)

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客席名家：丘建威

冠軍首選：英格蘭(5.75)

冠軍次選：法國(5)

神射手：哈利卡尼(6.25)

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客席名家：鄭兆聰

冠軍首選：法國(5)

冠軍次選：比利時(8)

神射手：賓施馬(22)

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客席名家：黃耀富

冠軍首選：法國(5)

冠軍次選：意大利(8)

神射手：基利安麥巴比(9.5)

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歐國盃本報名家冠軍及神射手心水

本報名家：盧卡東尼

冠軍首選：德國(6.5)

冠軍次選：意大利(8)

神射手：哈利卡尼(6.25)

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本報名家：牽牛

冠軍首選：法國(5)

冠軍次選：克羅地亞(40)

神射手：基利安麥巴比(9.5)

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本報名家：何西

冠軍首選：意大利(8)

冠軍次選：荷蘭(11)

神射手：史達寧(50)

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本報名家：守丹

冠軍首選：意大利(8)

冠軍次選：比利時(8)

神射手：盧卡古(6.75)

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本報名家：筋肉人

冠軍首選：法國(5)

冠軍次選：比利時(8)

神射手：基利安麥巴比(9.5)

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本報名家：仙道彬

冠軍首選：德國(6.5)

冠軍次選：荷蘭(11)

神射手：迪姆華拿(26)

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本報名家：港生

冠軍首選：比利時(8)

冠軍次選：意大利(8)

神射手：湯馬士梅拿(28)

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本報名家：王杰

冠軍首選：意大利(8)

冠軍次選：葡萄牙(9)

神射手：基斯坦奴朗拿度(8.75)

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本報名家：亨少

冠軍首選：法國(5)

冠軍次選：丹麥(25)

神射手：其他(7.5)

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本報名家：尊嘉

冠軍首選：法國(5)

冠軍次選：土耳其(100)

神射手：迪比(9.5)

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