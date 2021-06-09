西班牙國家隊周三宣佈再徵召11人加入歐洲國家盃候補大軍名單內，連同之前六人，合共有17人隨時準備加入西班牙國家隊。一旦有球員感染，西班牙便會在這17人中挑選球員出戰歐國盃。

西班牙下周一便會在歐國盃決賽周首輪分組賽出戰瑞典，但賽前卻接連出現球員感染個案。先有隊長布斯基斯周日確診感染新冠肺炎，之後效力英超列斯聯的中堅迪亞高洛蘭迪也證實確診，西班牙大軍更被迫留在馬德里外圍的訓練基地進行隔離及單獨操練。狂牛兵團早前急急徵召了包括英超車路士門將阿列沙巴拿加等六名球員，進入「平衡泡泡訓練營」備戰，而該隊周二對立陶宛的友誼賽，亦要改派U21代表隊出戰，而一班小將亦不負所託，以4:0大勝對手。

至於新加入歐國盃候補大軍的11人，正正是周二出戰的西班牙U21代表隊成員。西班牙國家隊發表聲明指：「西班牙國家隊教練團決定，在友賽對立陶宛的球員中挑選11人加入國家隊，他們也會進入『平衡泡泡訓練營』備戰，準備應付因布斯基斯和迪亞高洛蘭迪確診所帶來的影響。」不過即使候補大軍人數增至17人，西班牙仍然沒有挑選任何皇家馬德里球員入隊。

西班牙歐國盃候補17人大軍名單

門將：艾華路費南迪斯（侯爾斯卡）、阿列沙巴拿加（車路士）

後衞：奧斯卡文古沙（巴塞隆拿）、古古列拿（基達菲）、桑米蘭達（貝迪斯）、干沙路維拿（羅馬）、阿歷贊祖普素（伊巴）

中場：蘇比文迪（皇家蘇斯達）、卡路士蘇拿（華倫西亞）、艾比奧爾（維拉利爾）、布里斯文迪斯（切爾達）、柏保路科奴斯（韋斯咸）、巴謙戴亞斯（AC米蘭）

前鋒：拜恩基爾（伊巴）、耶利米賓奴（維拉利爾）、查維普亞度（愛斯賓奴）、洛迪高摩連奴（列斯聯）

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