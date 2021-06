美國傳媒報道,湖人球星勒邦占士(LeBron James)將會改穿6號球衣,但就不會像數年前曾經打算做的那樣將其23號傳給安東尼戴維斯(Anthony Davis)。

The Athletic的Shams Charania報道,在電影《太空也入樽》穿6號球衣的勒邦占士,來季在湖人亦會改穿6號。ESPN則指,消息人士向他們證實,占士2021/22球季穿6號球衣,AD則繼續穿3號。

勒邦占士在騎士展開NBA生涯時是穿23號球衣,最初於國際賽為美國男籃效力時則穿6號。2010年他首度離開騎士加盟熱火,由於該隊的23號球衣早已因為米高佐敦(Michael Jordan)而榮休,故他在熱火是穿6號。在熱火度過四季後,占士重返騎士並穿回23號球衣,2018年加盟湖人後亦繼續穿這個號碼。

占士曾表示,他是受到米高佐敦影響而選23號,而他其後亦曾透露,穿6號是受到NBA名宿標羅素(Bill Russell)和J博士艾榮(Julius “Dr. J” Erving)啟發。

LeBron returned to Cleveland and also returned to wearing 23. He kept 23 when he left Cleveland for the second time and joined the Los Angeles Lakers wearing his classic number.

