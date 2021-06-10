阿根廷前鋒阿古路上個月離開效力咗9年嘅曼城，臨走前仲送咗一堆大禮俾一班球會職員，當中更包括一部價值4萬鎊嘅名車，不過獲得呢部車嘅曼城球衣管理員馬蘭特最近就將呢份大禮放咗上ebay拍賣，唔知阿古路知道嘅話會唔會唔開心呢？

阿古路臨另曼城之前送出咗一大堆禮物俾曼城嘅職員，其中擔任球衣管理員馬蘭特（Ally Marland）就獲得一部價值4萬鎊嘅2016年嘅Range Rover SUV，當時阿古路仲親自將條車匙交俾馬蘭特，兩個人仲深情擁抱鬼咁感動。

不過事隔唔夠一個月，馬蘭特就將部車放咗上ebay拍賣，真係完全唔俾面。不過馬蘭特就解釋指佢同太太已經每人有一部車，所以唔需要多一部咁話。佢仲話呢部車賣出咗之後，會將獲得嘅錢當中5%捐俾一間位於英國喬利嘅兒童醫院咁話，相信阿古路知道自己份禮物有一部份拎咗去做善事嘅話，應該都唔會嬲嘅。

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