NBA周三宣佈，爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）當選為2020/21球季的NBA最佳防守球員，成為第四位至少三度獲此殊榮的NBA球員。

28歲的法國球星高拔，在100張第一名票中取得了84張，以總分464分大幅壓倒獲得287分（15張第一名票）的76人後衞賓西蒙斯（Ben Simmons），繼2017/18以及2018/19球季後第三度當選最佳防守球員。2016/17球季最佳防守球員得主的勇士前鋒祖蒙特格連（Draymond Green），以76分排名第三，至於尚餘一張第一名票則由以31分排第四名的熱火中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）獲得。

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