過去一直被批評在國家隊無甚建樹的球王美斯，自從2008年北京奧運贏得金牌之後，就未有再為阿根廷贏取過其他錦標。加上過去幾屆在美斯帶領下，阿根廷始終與國際賽冠軍擦身而過，因此這次在巴西舉行的美洲盃，33歲的美斯仍然要為自己在阿根廷的首個國際賽錦標而奮鬥，至於美斯的好朋友兼下季隊友阿古路，同樣希望與美斯合力為阿根廷贏得一座獎盃。

這次阿根廷雖然因為疫情關係痛失主辦權，不過球隊此前已經表明願意出戰美洲盃，考慮到巴西在國民反對下，主場出戰或影響心情，或許今屆美洲盃會成為阿根廷奪冠的最好機會。至於成為大國腳之後帶領阿根廷此前曾經四度領軍闖入決賽，不過在2007年美洲盃、2014年世界盃、2015及2016年的美洲盃皆在決賽飲恨，更加慘遭球迷嘲笑是「萬年亞軍」，曾經一度退出國家隊的美斯，這次在球隊陣容相對完整之下，必定希望再次帶領球隊向美洲盃冠軍發起衝擊，捧起冠軍獎盃反擊外界質疑。

自從2019年11月之後就未有再為阿根廷披甲的阿古路，此前已經宣佈來季將會加盟巴塞隆拿，意味着很大機會與美斯於球會聯手。只不過曾經與美斯贏過U20世青盃以及奧運金牌的阿古路，在成為大國腳之後同樣未有任何獎盃落袋，這次2人事隔近2年再於國家隊雙劍合璧，當然希望在回到巴塞之前嘗到捧起國際大賽獎盃的滋味。

文：王杰