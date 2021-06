日前,印度奧委會公佈其代表團於東京奧運的李寧牌戰衣後,備受國內民眾的猛烈批評。根據法新社報道,印度最後決定撤回,直接解除與李寧牌的合約,情況跟印度超級板球聯賽取消大陸手機Vivo的3.3億美元(約26億港元)合約類似。這或多或少與此前因印中邊境爆發嚴重衝突後,印度反華情緒高漲,繼而出現抵制中國貨的呼聲有關。

在愛黨的同胞包括我看來,印度此舉不但涉嫌露出其霸權主義,而且險惡的用心,我等小粉紅堅信李寧牌叮噹堅決反對,並將說三道四、粗暴干涉及極力詆毀的印方予以強烈譴責,提出嚴正交涉。印方此舉注定徒勞、傷害LBJ對李寧牌感情,事件無中生有、自相矛盾、無法自圓其說,責任全在印方。印度解除與李寧牌的合約,嚴重違反國際商業法、嚴重違反國際關係基本準則,本人希望李寧牌必須盡快予以反制。我所認識的李寧當年不是吃素、不是嚇大,印度奧委會別有用心、出於政治目的,旨在動搖李寧品牌的國際威信和施政,實在是搬石頭砸腳。

李寧牌始創於1990年,是個創意無限、蜚聲國際、偉大民族復興的先鋒,其深入淺出的口號—Anything is Possible家傳戶曉。相比起自1974年已引用拳王阿里金句「Impossible is Nothing」為口號的adidas,咱們李寧牌的口號來得更通透、更直接、更貼地,猶勝日本簡約美學。根據愛國者首選百度大神,Impossible is Nothing這句是「李寧牌在多年累積和完善後的結晶」。這個我明,就跟香港現正被完善的法律、會計、教育、宗教、醫療、傳媒、社福制度等一樣。阿門。兩年了,你還好嗎?

丹尼爾 體育主持

周四見報