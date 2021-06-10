西班牙國家隊分別在周日以及周二有布斯基斯及迪亞高洛蘭迪確診新冠肺炎，令到目前全隊需要進行隔離，而且球隊要徵召11人為歐洲國家盃候補大軍名單，不過周四西班牙足總宣佈洛蘭迪又轉為陰性。周四西班牙教練安歷基出席記者會時，就提到球隊目前有B計劃，不過假如一早知道球隊會受疫情影響的話，自己當初只會挑選23人名單，而且又提到等待布斯基斯康復回歸，不會補選任何球員頂替他的位置。

周四西班牙足總率先宣佈洛蘭迪在最新一次檢測當中由陽轉陰，不過接下來仍然要再作兩次檢測，肯定結果為陰性之後才會恢復操練。隨後安歷基在記者會上率先提及了布斯基斯的情況：「我們不知道他家人確診，這是他在上周五對陣葡萄牙的比賽中出場的原因，球隊一直嚴格遵守防疫協議。布斯基斯的感覺很好，沒有任何症狀，他目前在巴塞隆拿的家人獨自訓練，他不會被踢出大名單，他是第一個確診的球員，所以我們有時間等待他回歸。」

至於安歷基被問到有沒有後悔當初沒有用盡26人的大軍名單位置以及沙治奧拉莫斯的情況時，他就反駁：「其實我都在反思，如果可以的話我會只徵召23人，因為當人越多的時候，有機會確診的球員又會越多，所以如果我早知道這個情況的話，我只會帶23人，至於拉莫斯仍然處於一個沒有進入名單的情況。」

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