「石籬GRIND主場」開幕禮今午舉行，兩名田徑代表姚潔貞及楊文蔚在活動中提到九月陝西全運會時，不約而同表示挑戰自己，潔貞希望跑出東奧標的2小時29分秒，證明自己是有這實力，更揚言為衝下屆奧運延遲生第二B的計劃，文蔚則期望在全運會跳出pb（個人最佳）的1米88。

姚潔貞上月在米蘭馬拉松以2小時31分21秒，雖未達東奧標，但卻能跑出新港績，本月初完成回港隔離14日後出關，對於失落東奧，潔貞坦言疫情令她不夠比賽去達標，這一年多的疫情，超過有五個海外達標賽不接受她參賽，由2019年開始達標至上月底，潔貞只去過兩個馬拉松賽嚐試達標，包括2019年7月黃金海岸以及上月意大利米蘭站，但她都能在這兩槍跑出港績。 她說：「今次在意大利達不到標，主要是不熟悉當地的大磚地，現在將目標放在九月全運會，這將是我第一次參賽，意大利達不了東奧標，希望在全運做到，證明自已有能力達到的。」潔貞表示，原本計劃明年杭州亞運後生B，但長跑丈夫陳家豪希望潔貞試衝2024巴黎奧運會，之後再想生B的事。

香港跳高icon楊文蔚今日到場後看見籃球場即時跳跳紥，原來她平時在體院訓練，都會做「走籃」及「掂籃框」的動作：「這個場好靚，有機會成為打卡熱點。」 阿基里斯腱傷癒後的楊文蔚，將於九月第二次出戰全運會，她坦言十分掛念參加大賽的感覺，未來兩個月沒有比賽的時間，主要打好基礎，一步步邁向全程助跑：「現在訓練在正軌上，近期練多了力量，整個訓練計劃令我好安心，全運會希望跳近自已pb（即1米88）。」

同場還有拳壇「神奇小子」曹星如，看到這個在屋村商場上舖出來的籃球場，他也表示球場靚又環保（用2萬對波鞋舖出來）外，更可給附近居民落樓就有得玩，有助強身健體，近日打了第一針疫苗的他亦將會第一次出戰全運會，雖然未知比賽細節，但他沒停過訓練：「這段時間一直改善自己不擅長的，包括步法上會落功夫去調整，以前遲入局的缺點也陸續改善，希望未來有比賽可以好好發揮出來。」

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