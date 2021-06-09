【綜合法國外電】周二法網男單上演2場8強戰，其中焦點一戰2號種籽的梅韋迪夫惡鬥5號種籽薛斯柏斯。結果這場今屆首次世界排名前10對決出人意表一面倒，薛斯柏斯以直落3盤淘汰對手晉級4強，將與同日晉級的六號種籽施華利夫爭入決賽。（now670及有線651台今日8:50pm起直播女單四強）

今屆賽事處於下線的球手中只得迪安曾贏過大滿貫，然而在這位四號種籽首圈爆冷出局後，下線決賽席位的爭逐就更為激烈。賽前對賽往績陷絕對劣勢的薛斯柏斯，今戰僅花了2小時19分鐘，便以6:3、7:6（7:3）、7:5擊敗俄羅斯的梅韋迪夫，連續兩年殺入法網準決賽，同時亦是連續第3個大滿貫打入4強。力爭個人首項大滿貫錦標的薛斯柏斯賽後表示，「很榮幸能夠處於這個位置，這都是多得我每日努力練習，但我想得到更多。」

薛斯柏斯四強的對手，將為六號種籽施華利夫。這位德國球手周二在另一場八強賽事，以6:4、6:1、6:1掃走西班牙的科基拿，首度打入法網四強。去年在美網飲恨的施華利夫直言，非常渴望染指大滿貫錦標，「很明顯，所有球員都是為大滿貫而戰，大家最渴望贏得的就是大滿貫錦標。在過去幾年我給自己的壓力太大，因為在梅韋迪夫與薛斯柏斯出現前，我就被視為可以橫空出世，成為網壇新霸主的人。」不過施華利夫亦表示，自己近年已學會如何處理這種情況，在比賽中亦變得更加冷靜，奪冠的目標未曾改變過。

女單則在周三上演餘下的2場8強戰，其中衞冕的絲維迪克爆冷被17號種籽希臘球手莎卡莉淘汰，後者四強對手將為非種籽的基捷高娃，這位捷克球手於早場以直落2盤淘汰17歲的美國小將歌芙。