去年10月份才由速龍轉投溜馬出任主帥的比約克倫（Nate Bjorkgren），自從無法帶領在NBA附加賽擊敗巫師闖入季後賽之後，一直有傳會離任。直至周四ESPN報道指，45歲的比約克倫將不會繼續出任溜馬教練一職。

早前有報道指，比約克倫執教溜馬期間，無論是在場內或是場下的執教方式，以及與球員之間發生了一些摩擦，當時更有傳主將博丹（Malcolm Brogdon）對比約克倫感到不滿，不過比約克倫自從在附加賽之後就一直未有接受過傳媒的訪問，故一直未有進行澄清。至於溜馬籃球營運總裁Kevin Pritchard此前雖然表示對比約克倫的去留未作決定，不過就提到他需要在人員管理方面做得更好，似乎已經暗示了比約克倫與球員之間有不和事件發生。

根據ESPN的報道指，比約克倫在周二與管理層進行了會面，過程當中溜馬已經明確表明希望尋找一名更有經驗及成熟的教練執教球隊，加上比約克倫在執教球隊的過去一季，已經失去了更衣室的支持，因此決定作出解僱比克約倫的決定。

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