今屆歐國盃絕對大熱的法國，賽前卻忽然被爆開波前內訌。據法國《隊報》報道，周二友賽保加利亞梅開二度的基奧特，在賽後訪問中埋怨入替後未獲隊友交波，矛頭似乎直指前鋒拍檔基利安麥巴比，令對方非常不滿。更有指麥巴比本打算今日召開記者會澄清，但教練迪甘斯成功平息事件，避免矛盾公開。

周二一戰尾段梅開二度助法國3:0擊敗保加利亞的基奧特，雖然在賽後有特意感謝送出助攻的班哲文柏華特及賓耶達，但同時亦表示自己在場上缺乏支援，「有時我已跑到位置，但球卻沒有來到，或者我們可以有更好的配合。」雖然迪甘斯在賽後訪問已經為事件降溫，表示基奧特的言論並沒有針對性，不過卻令人聯想其言論是暗示前鋒拍檔麥巴比未有交波。

《隊報》指出基奧特的言論觸怒麥巴比，這位21歲前鋒更打算在今日召開記者會還擊對方批評。不過在迪甘斯得悉事件後已阻止麥巴比，並明言希望對方在歐國盃開鑼前可以集中精神備戰，惟陣前內訌事件恐對球隊有一定影響。

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