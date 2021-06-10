鷹隊周三宣佈，前鋒D亨打（De’Andre Hunter）因為右膝半月板輕微撕裂，將會缺席今個NBA季後賽餘下賽事，下周並會在洛杉磯接受手術。

23歲的D亨打今季因膝傷錯過了49場常規賽，季尾復出的他在鷹隊以場數4:1淘汰紐約人的NBA季後賽東岸首圈打足五場，但他因右膝輕微腫脹而缺席了對76人的東岸次圈首兩場比賽。鷹隊周三公佈，D亨打將不會在季後賽重返戰陣，爭取晉身東岸決賽難免受到打擊。

鷹隊透露經磁力共振（MRI）檢查後，發現D亨打右膝半月板輕微撕裂，他將於周末前赴洛杉磯，下周二由Neal ElAttrache醫生操刀做手術。D亨打今季在常規賽場均取得15分及4.8籃板，而在東岸首圈季後賽他有三場得分上雙，場均獲10.8分及4籃板。

鷹隊和76人在東岸次圈暫時打成場數1:1平手，第三戰將於周五在鷹隊主場舉行。

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