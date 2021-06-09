【綜合美洲外電】周二巴西在世界盃南美洲區外圍賽，作客鬥外圍賽未曾輸過的巴拉圭，賽前全勝的「森巴軍團」靠前鋒尼馬獻出1入球1助攻，成功以2:0勇挫巴拉圭，外圍賽6戰6勝賽後續排榜首。

作為美洲盃開波前的最後一戰，巴西今仗精銳盡出，果然開賽初段已打破僵局，由加比爾捷西斯右路傳中，尼馬於後柱控定後輕鬆射入為巴西先開紀錄。此後戰情頗為膠着，雙方不乏入球機會，可惜均未能轉化為入球。完半場前巴西再有李察利臣入波，但越位在先被推翻未能增添比數。易邊後巴西繼續強攻，但第二個入球要到臨完場前的補時階段，尼馬中路推進再交予無人看管的盧卡斯柏基達，後者秒射破網埋齋，最終巴西以2:0取勝。全取3分後巴西以18分高踞榜首，領先次席阿根廷六分，教練迪堤亦創出南美洲世盃外最長的18場不敗紀錄。

阿根廷補時遭逼和

另邊廂，阿根廷同日亦在世盃外作客出擊，但就被哥倫比亞逼和2:2。

開賽僅三分鐘，第二次為阿根廷上陣的中堅基斯甸羅美路便接應罰球頭槌攻門破網先開紀錄，及後阿根廷再憑里安度柏利迪斯殺入禁區內射入，將比分拉開至2:0，但形勢在門將達米安馬天尼斯傷出後急轉下滑。下半場哥倫比亞先由路爾斯梅利爾藉12碼先追回一球，並在完場前由保查破網，最終主隊以2:2逼和阿根廷完場。