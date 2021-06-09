【仲有1日開波】歐國盃決賽周明日便正式開鑼，不過經歷了一個漫長且賽程頻密的球季，列強未開賽已陸續出現傷病問題，其中大熱門、世界盃冠軍法國，周二進行最後一場熱身賽雖以3:0大勝保加利亞，但重新入選國家隊的射手賓施馬卻因膝傷退下火線，另一熱門西班牙繼中場布斯基斯後，後衞迪亞高洛蘭迪同告確診肺炎，傷病湧現隨時影響列強爭霸前景。

文：尊嘉

因涉以性愛影片勒索前法國國腳華布拿的賓施馬，在2015年被逐出國家隊後，雖在皇家馬德里入球如麻，但卻因此事一直無緣國家隊，直至上月法國教練迪甘斯決定給這位33歲前鋒機會，挑選他入伍26人大軍參戰今夏歐國盃，料將擔任正選前鋒。

不過，賓施馬出戰歐國盃的路途頻為坎坷，上周回歸國家隊首戰即12碼宴客，周二對保加利亞正選上陣，不料戰至41分鐘便因膝部受傷被調離場，並由基奧特入替，幸法國仍靠基沙文建功及基奧特梅開二度，淨勝對手3:0。

迪甘斯派定心丸

賽後迪甘斯透露，賓施馬左膝被撞傷，為安全起見才把他調離戰陣：「賓施馬膝部對上的肌肉被撞傷了，他感到有點繃緊，我們亦不願冒險。」被編入死亡之組的法國，首戰對手德國亦有中場哥列斯卡大腿受傷，料將會缺陣這場大戰。

另一爭標熱門西班牙，教練安歷基早前無視歐洲足協因疫情放寬各隊挑選26人的新政策，放棄包括老將沙治奧拉莫斯等全數皇家馬德里球員，只挑選了24人入伍即嘗到「惡果」，事關周日中場布斯基斯感染新冠肺炎後，大軍被迫留在馬德里外圍的訓練基地進行隔離及單獨操練，安歷基亦急忙徵召多六名球員，包括洛迪高摩連奴（列斯聯）、柏保路科奴斯（韋斯咸）、卡路士蘇拿（華倫西亞）、布里斯文迪斯（切爾達），艾比奧爾（維拉利爾）及阿列沙巴拿加（車路士）等人進入「氣泡訓練營」備戰，以備布斯基斯未能趕及康復參戰；不料周二該國足總宣佈，效力列斯聯的中堅迪亞高洛蘭迪同樣中招，需要隔離。

「西瑞戰」恐播毒

西班牙足總主席魯比亞里斯坦言：「我們有一宗陽性個案，並有機會出現更多人確診，而這情況很可能會發生。」因此該隊周二與立陶宛的友賽，為防病毒傳播已改派一眾U21小國腳上陣，雖然這批小將不負所託大勝4:0，但疫情問題已嚴重影響西班牙的備戰情況。

爆發疫情亦非只有西班牙一隊，他們於分組賽首戰對手瑞典，陣中兩名球員古路施夫斯基及史雲貝治同告確診，已肯定無緣鬥西班牙，亦令外界擔心這場比賽能否如期舉行，甚至歐國盃會變成傳播病毒的溫床。