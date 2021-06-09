今屆美洲盃除了美斯和尼馬兩大球星之外，一眾新星同樣值得留意，當中有幾位早已被歐洲豪門視為「搶手貨」，相信他們在今屆賽事將會扮演重要角色。

美斯在阿根廷的陣容上有着不可動搖的地位，不過他的前鋒拍檔就很大機會改頭換面。效力意甲國際米蘭的拿達路馬天尼斯近年表現大勇，今季他在意甲更攻入個人職業生涯新高的17球。過去一直有傳巴塞隆拿希望羅致馬天尼斯與美斯組成拍檔，但相信國際不會輕易放人。雖然馬天尼斯早已在歐洲球壇彈起，但別忘記他其實只有23歲。

千禧後出生的巴西翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞同樣是其中一位年少成名的球星，2018年他就以17歲之齡加盟皇家馬德里。雖然雲尼斯奧斯的表現未達至神童級數，不過在皇馬過去三季的栽培下，這位20歲翼鋒算是漸成大器，今季在皇馬獲得不少上陣機會，各項賽事計已上陣49場，亦貢獻了6個入球和7次助攻，表現不俗。

相比起上文提及的兩位新星，哥倫比亞前鋒摩尼路斯的名氣相對較小，不過這位24歲前鋒今季在格拉斯哥流浪表現驚人，各項賽事交出17球和13次助攻，是格流重奪蘇超冠軍的功臣之一。假如摩尼路斯在美洲盃能夠保持水準的話，相信很快便可以進軍歐洲五大聯賽。

文：薰爵