位於石籬商場天台的「石籬GRIND主場」今日正式開幕，滿貫後衞蔡再懃、南華的張延隆、女甲偉邦的劉芳盈聯同協恩中學主帥任明敏一同出席開幕活動，向6位小球員教授球技並分隊作賽。眾人更異口同聲大讚新建的兒童籃球場有助下一代學習籃球。

球場選址前身是徙置區的老屋邨石籬邨，由於社區內居住環境較為狹窄，加上沒有足夠休嬉的地方，小朋友難以得到足夠的空間運動。今次社區籃球場翻新，是以兩萬對回收運動鞋的再生材料舖設而成，並由回收運動鞋、塑膠瓶及生產廢料包括橡膠、泡沫、纖維、皮革和織物合成物等製造而成的再生材料建成，當中包括一個標準及一個兒童籃球場。

今次球場開幕活動更跟《凝動香港體育基金》合作，邀請蔡再懃、張延隆、劉芳盈和任明敏教練指導，並讓6位小朋友參與控球及投籃的練習並分隊作賽。最後張延隆不禁出手抱起一位一年級的小將「入樽」，識一班小朋友大為羨慕，該位小將笑言因此最愛張sir。

剛為理大女籃在大專盃取得三連霸的劉芳盈則透露，自己在幼稚園時期已跟兄長到家附近的球場打球，惟籃框過高讓當時的她「大針」，她笑言兒童專用球場的球框高度下降，小朋友更易入球並取得滿足感。至於育有兩女的蔡再懃，在教波期間不禁想起教長女打球的情況，他表示這個兒童球球場比例較細，應該適合3至6歲及初小學生，而幼稚園和小學生參加的籃球訓練班更可考慮在這場地舉行，他續指，「籃框較矮，小朋友入球機會率大增，亦有助提升信心和對籃球的興趣。看看剛才張sir抱起入樽的一年級小朋友，用錢也買不到入樽的喜悅吧。」

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